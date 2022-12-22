Васильев: «Крымтеплица» от перехода Сычевого в «Крылья» получит в лучшем случае упоминание

Президент «Крымтеплицы» Александр Васильев прокомментировал возможный трансфер нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в самарские «Крылья Советов».



«Как я оцениваю переход Сычевого в «Крылья Советов»? Эта команда, конечно, тоже может работать с молодыми ребятами, но никто не знает, как там у него сложится. А для «Оренбурга» 100 млн — это неплохие деньги за Владимира, который достался им бесплатно. Наш клуб — «Крымтеплица» ничего от этого трансфера не получит, в лучшем случае упоминание», — приводит слова Васильева Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Владимир Сычевой провёл за «Оренбург» 15 матчей, в которых отметился 14 забитыми мячами и одной результативной передачей.