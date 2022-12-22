В «ПСЖ» боятся реакции французских фанатов, если Месси покажет трофей ЧМ-2022

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси хочет показать общественности Кубок мира на следующем домашнем поединке парижан.

По информации Goal, 35-летний нападающий попросил команду позволить ему показать болельщикам трофей, однако её руководство не уверено в том, что ему позволят сделать это.

Главная проблема заключается в том, что Аргентина в финале мирового первенства переиграла Францию. Помимо этого, руководство обеспокоено потенциальной реакцией одноклубника Лионеля и одной из главной ударной силы «трёхцветных» Килиана Мбаппе, оформившего хет-трик в этой встрече.

В следующем домашнем матче «ПСЖ» в родных стенах сыграет с «Страсбургом» в рамках 16-го тура Лиги 1. Противостояние состоится 28 декабря, начало — в 23:00 мск.

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Возвращение Месси в родной город после победы на ЧМ. Видеоролик: