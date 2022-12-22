Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший тренер «Челси» Тухель уехал из Англии и может возглавить команду из Примеры

Бывший тренер «Челси» Тухель уехал из Англии и может возглавить команду из Примеры
Комментарии

Экс-наставник лондонского «Челси» Томас Тухель может стать главным тренером клуба из испанского чемпионата. Об этом сообщил журналист Sport Bild Кристиан Фальк в своём «твиттере».

По его данным, немец больше не проживает в Англии. Также он сообщил, что 49-летний специалист в ускоренном режиме изучает испанский язык.

Также Фальк отметил в своём твите каталонскую «Барселону» и мадридский «Атлетико».

Напомним, Тухеля уволили из «Челси» утром 7 сентября сразу после поражения лондонцев от загребского «Динамо» (0:1) в Лиге чемпионов. Под его руководством синие становились победителями Лиги чемпионов, Суперкубка Европы и клубного чемпионата мира. Ранее бывший рулевой «Челси» заявил, что не заинтересован в работе в сборной Германии и хочет продолжить свою карьеру на клубном уровне.

Новость по теме
Экс-тренер «Челси» Тухель должен покинуть Англию в декабре из-за истекающей рабочей визы

Тухель улыбается в ответ на вопрос о Роналду. Видеоролик:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022