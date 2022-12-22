Могилевец — о «Зените»: при Денисове, Быстрове и Широкове боялся лишнее движение сделать

Бывший полузащитник «Зенита» Павел Могилевец рассказал о своих чувствах после первого попадания в основной состав санкт-петербургской команды.
«Что чувствовал, когда попал в основной состав «Зенита» при Спаллетти? Первое время чувствовал себя не в своей тарелке. Помню, один раз попал за стол к Денисову, Быстрову, Широкову — хотел как можно скорее поесть и уйти! Они вроде ничего такого не говорили, но было не по себе, боялся лишнее движение сделать.
Потом, правда, я ощутил поддержку от тех же Широкова с Денисовым — казалось бы, противоречивых фигур. А особенно я благодарен Файзулину и Зырянову, которого я заменил в дебютной игре. Они вдвоём и Жирков вообще произвели в «Зените» самое приятное впечатление. Люди, которых слава и деньги никак не поменяли: простые, отзывчивые, не пытались из себя кого-то строить», — приводит слова Могилевца Sport24.
Могилевец — воспитанник «Зенита». Полузащитник впервые попал в основной состав петербургской команды в 2013 году при главном тренере Лучано Спаллетти.
- 22 декабря 2022
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