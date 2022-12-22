Могилевец: РПЛ стала хуже за четыре года без Бердыева. Он знает, как добывается результат

Бывший полузащитник «Ростова» Павел Могилевец заявил, что его экс-наставник Курбан Бердыев сможет справиться с работой в «Сочи».

«Неожиданно ли, что Бердыев вернулся в РПЛ спустя четыре года? За это время лига далеко не ушла — может, и вовсе хуже стала. А Бердыев вряд ли изменился: у него всегда есть план, видение. У «Сочи» проблемы после ухода Федотова, и Курбан Бекиевич — хороший вариант. Похоже, о его назначении просили опытные игроки. Многие из них с Бекиевичем уже работали. Бердыев знает, как выжимать максимум из состава, за счёт чего добиваться результата», — приводит слова Могилевца Sport24.

70-летний Бердыев возглавил «Сочи», идущий девятым в текущем сезоне РПЛ с 25 набранными очками в 17 матчах, после четырёхлетнего перерыва в работе в российском чемпионате.