«Ювентус» в товарищеском матче обыграл хорватскую «Риеку»

Завершился товарищеский матч, в котором «Ювентус» на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине принимал хорватскую «Риеку». Команда Массимилиано Аллегри одержала победу со счётом 1:0.



Единственный мяч был забит на 73-й минуте встречи – его автором стал форвард туринцев Мойзе Кин. Арбитр показал одну жёлтую карточку – на восьмой минуте был предупреждён защитник «Риеки» Андрия Вукчевич.



В турнирной таблице итальянской Серии А туринцы занимают третью позицию, имея в активе 31 балл и уступая лидеру турнира – «Наполи» — 10 очков. Национальное первенство возобновится в январе – 4 января «Ювентус» на выезде сыграет с «Кремонезе».



Команда Массимилиано Аллегри в Лиге Европы встретится с французским «Нантом» в двухматчевом противостоянии. Первая игра состоится 16 февраля.