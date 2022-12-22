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«Ювентус» в товарищеском матче обыграл хорватскую «Риеку»

«Ювентус» в товарищеском матче обыграл хорватскую «Риеку»
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Завершился товарищеский матч, в котором «Ювентус» на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине принимал хорватскую «Риеку». Команда Массимилиано Аллегри одержала победу со счётом 1:0.

Единственный мяч был забит на 73-й минуте встречи – его автором стал форвард туринцев Мойзе Кин. Арбитр показал одну жёлтую карточку – на восьмой минуте был предупреждён защитник «Риеки» Андрия Вукчевич.

В турнирной таблице итальянской Серии А туринцы занимают третью позицию, имея в активе 31 балл и уступая лидеру турнира – «Наполи» — 10 очков. Национальное первенство возобновится в январе – 4 января «Ювентус» на выезде сыграет с «Кремонезе».

Команда Массимилиано Аллегри в Лиге Европы встретится с французским «Нантом» в двухматчевом противостоянии. Первая игра состоится 16 февраля.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
22 декабря 2022, четверг. 16:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
1 : 0
Риека
Риека, Хорватия
1:0 Кин – 73'
Комментарии
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