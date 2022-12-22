Кокорин выйдет в стартовом составе в матче с «Апоэлом»
Поделиться
В рамках 16-го тура чемпионата Кипра сегодня, 22 декабря, «Арис» сыграет с «Апоэлом». Стартовый свисток в матче прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Российский нападающий Александр Кокорин попал в стартовый состав «Ариса». Он забил пять голов в текущем сезоне и является лучшим бомбардиром команды Алексея Шпилевского.
Ранее 31-летний форвард пропустил три матча «Ариса» в чемпионате Кипра – с «Анортосисом» (2:0), АЕЛом (0:0) и «Никосией» (0:0). Также Кокорин не принял участия в товарищеском матче «Ариса» с греческим ПАОКом.
Позднее стало известно, что россиянин пропускал матчи из-за микроповреждения, о котором сообщил главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский.
Александр Кокорин рассказал о первом голе за 655 дней:
Комментарии
- 22 декабря 2022
-
20:50
-
20:50
-
20:40
-
20:20
-
20:10
-
20:08
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:56
-
19:48
-
19:45
-
19:45
-
19:30
-
19:16
-
19:10
-
19:03
-
19:00
-
18:45
-
18:41
-
18:39
-
18:37
-
18:30
-
18:25
-
18:19
-
18:19
-
18:10
-
17:58
-
17:55
-
17:46
-
17:40
-
17:31
-
17:25
-
17:16
-
17:14
Партнерский контент