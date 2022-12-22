Кокорин выйдет в стартовом составе в матче с «Апоэлом»

В рамках 16-го тура чемпионата Кипра сегодня, 22 декабря, «Арис» сыграет с «Апоэлом». Стартовый свисток в матче прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Российский нападающий Александр Кокорин попал в стартовый состав «Ариса». Он забил пять голов в текущем сезоне и является лучшим бомбардиром команды Алексея Шпилевского.

Ранее 31-летний форвард пропустил три матча «Ариса» в чемпионате Кипра – с «Анортосисом» (2:0), АЕЛом (0:0) и «Никосией» (0:0). Также Кокорин не принял участия в товарищеском матче «Ариса» с греческим ПАОКом.



Позднее стало известно, что россиянин пропускал матчи из-за микроповреждения, о котором сообщил главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский.

Александр Кокорин рассказал о первом голе за 655 дней: