Микель Артета: Гвардиола звонил мне и спрашивал совета, как играть с английскими командами

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, как на протяжении многих лет выстраивались отношения между ним и наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«Мы познакомились с Гвардиолой, когда мне было 15 лет, он был моим кумиром. Он был тем, кому я пытался подражать. Было странно, потому что, когда я ещё играл, а он был менеджером «Барселоны» и «Баварии», он звонил мне и спрашивал совета, как бы я играл с той или иной английской командой. И с тех пор мы построили с ним хорошие отношения.

В 28 лет я решил начать получать тренерское образование. Я начал делать это, когда был в «Арсенале», Арсен [Венгер] очень поддерживал меня, и я начал по-настоящему наслаждаться этим процессом. Помню, когда мне было 30 лет, Пеп [Гвардиола] первым позвонил и сказал: «Может быть, если бы я приехал в Англию, ты бы мог стать моим помощником?». Я сказал: «Я всё еще играю! Ещё рано…», — цитирует Артету talkSPORT.

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии