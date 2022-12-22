Болельщики «Бешикташа» освистали Дели Алли

Болельщики «Бешикташа» освистали полузащитника стамбульского клуба Дели Алли. Это произошло в матче 1/16 финала Кубка Турции с «Шанлыурфаспор» (4:2). Игрока заменили на 29-й минуте игры. В последний раз Алли появлялся на поле в матче 12-го тура чемпионата Турции с «Умраниеспором». Это произошло 30 октября. Тогда игрок вышел на замену во втором тайме.

В прошлом сезоне чемпионата Турции «Бешикташ» занял шестое место и не попал в еврокубки. После 13-и туров нового сезона Суперлиги команда набрала 22 очка. Алли принял участие в семи из 13 матчей турецкого чемпионата. В них он отметился одним голом и не записал на свой счёт результативных передач.

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