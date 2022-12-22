«Барселона» вряд ли сможет приобрести Бернарду Силву из-за финансового фэйр-плей

«Барселона», которая проявляла интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силве, вряд ли приобретёт игрока, сообщает Mundo Deportivo.



Это связано с тем, что сине-гранатовым будет тяжело соблюдать требования финансового фэйр-плей, так как трансфер футболиста обойдётся в крупную сумму. По той же причине каталонцам будет тяжело оформить переход другой своей трансферной цели – полузащитника «Реала Сосьедад» Мартина Субименди. В кандидатуре Субименди лично заинтересован наставник «Барселоны» Хави. Сообщается, что команда из Сан-Себастьяна отпустит одного из своих лидеров за сумму около € 60 млн.



Вариант с усилением полузащиты, который рассматривают в клубе как возможный – Рубен Невеш из «Вулверхэмптона». Однако игра этого футболиста совсем не убеждает Хави в целесообразности его перехода.

Кто создал больше всего голевых шансов за прошлый сезон в АПЛ?