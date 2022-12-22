Смородская: буду удивлена, если РФС примет решение перейти в Азию. Не вижу в этом смысла

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что Российский Футбольный Союз (РФС) не примет решение перейти в Азиатскую Федерацию Футбола.
«Буду удивлена, если РФС примет решение перейти в Азиатскую конфедерацию. Не очень поддерживаю эту идею — не вижу смысла. Надо держать свой уровень, оставаясь в Европе», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, решение по поводу возможного перехода в АФК будет принято на исполкоме РФС завтра, 23 декабря. В данный момент Россия числится в составе УЕФА. По решению вышестоящих футбольных инстанций сборную России отстранили от участия в международных соревнованиях, в связи с чем команда играет только товарищеские матчи. Две последние игры команда провела с Узбекистаном (0:0) и Таджикистаном (0:0).
- 22 декабря 2022
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