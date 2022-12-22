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Александр Мостовой: буду удивлён переходу России в АФК. Как можно перепрыгивать туда-сюда?

Александр Мостовой: буду удивлён переходу России в АФК. Как можно перепрыгивать туда-сюда?
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Буду удивлён переходу в Азиатскую конфедерацию. Я не сторонник этого, потому что потом вернуться обратно будет очень сложно. Как можно перепрыгивать туда-сюда?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, решение по поводу возможного перехода в АФК будет принято на исполкоме РФС завтра, 23 декабря. В данный момент Россия числится в составе УЕФА. По решению вышестоящих футбольных инстанций сборную России отстранили от участия в международных соревнованиях, в связи с чем команда проводит только товарищеские матчи. Две последние игры команда провела с Узбекистаном (0:0) и Таджикистаном (0:0).

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