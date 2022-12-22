Эдуард Менди отклонил предложение «Челси» о новом шестилетнем контракте

Голкипер лондонского «Челси» Эдуард Менди отклонил предложение клуба о новом шестилетнем контракте, сообщает The Sun.
По информации источника, Менди не устраивает предложенная зарплата. Игрок считает, что клуб не проявляет к нему должного уважения.
В составе сборной Сенегала голкипер дошёл до 1/8 финала чемпионата мира, где африканцы уступили сборной Англии.
Менди в этом сезоне потерял место в основном составе «Челси». Он провёл за клуб девять матчей в текущем сезоне английской Премьер-лиги, пропустил 12 голов и получил одну жёлтую карточку.
В сезоне-2020/2021 Менди в составе «Челси» стал победителем Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что английский клуб заинтересован в услугах голкипера сборной Хорватии и загребского «Динамо» Доминика Ливаковича.
- 22 декабря 2022
-
22:10
-
21:57
-
21:56
-
21:51
-
21:50
-
21:34
-
21:30
-
21:28
-
21:17
-
21:10
-
20:59
-
20:50
-
20:50
-
20:40
-
20:20
-
20:10
-
20:08
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:56
-
19:48
-
19:45
-
19:45
-
19:30
-
19:16
-
19:10
-
19:03
-
19:00
-
18:45
-
18:41
-
18:39
-
18:37
-
18:30
-
18:25