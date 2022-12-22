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Эдуард Менди отклонил предложение «Челси» о новом шестилетнем контракте

Эдуард Менди отклонил предложение «Челси» о новом шестилетнем контракте
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Голкипер лондонского «Челси» Эдуард Менди отклонил предложение клуба о новом шестилетнем контракте, сообщает The Sun.

По информации источника, Менди не устраивает предложенная зарплата. Игрок считает, что клуб не проявляет к нему должного уважения.

В составе сборной Сенегала голкипер дошёл до 1/8 финала чемпионата мира, где африканцы уступили сборной Англии.

Менди в этом сезоне потерял место в основном составе «Челси». Он провёл за клуб девять матчей в текущем сезоне английской Премьер-лиги, пропустил 12 голов и получил одну жёлтую карточку.

В сезоне-2020/2021 Менди в составе «Челси» стал победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что английский клуб заинтересован в услугах голкипера сборной Хорватии и загребского «Динамо» Доминика Ливаковича.

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