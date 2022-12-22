Кавазашвили: задумываюсь, смогу ли смотреть РПЛ. Наверное, буду включать любимый «Спартак»
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Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что после игр чемпионата мира в Катаре ему будет тяжело переключиться на матчи Российской Премьер-Лиги.
«Когда заканчивается классный футбол, сложно смотреть наш посредственный. РПЛ входит в этот список не самых качественных по уровню игры матчей. Я сейчас задумываюсь, а смогу ли вообще смотреть РПЛ — я конкретно про все матчи. Наверное, теперь буду включать только игры любимого «Спартака». Всем болельщикам будет сложно переключиться с чемпионата мира на РПЛ — контраст чувствуется», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 17 матчей, набрав 36 баллов.
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