Кавазашвили: задумываюсь, смогу ли смотреть РПЛ. Наверное, буду включать любимый «Спартак»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что после игр чемпионата мира в Катаре ему будет тяжело переключиться на матчи Российской Премьер-Лиги.



«Когда заканчивается классный футбол, сложно смотреть наш посредственный. РПЛ входит в этот список не самых качественных по уровню игры матчей. Я сейчас задумываюсь, а смогу ли вообще смотреть РПЛ — я конкретно про все матчи. Наверное, теперь буду включать только игры любимого «Спартака». Всем болельщикам будет сложно переключиться с чемпионата мира на РПЛ — контраст чувствуется», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 17 матчей, набрав 36 баллов.