Анатолий Бышовец сравнил чемпионаты мира в Катаре и в России

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил мировые первенства в Катаре и в России и сравнил их.

«Много общего было и по ходу самого чемпионата. Сюрпризы: фавориты покинули чемпионат, не выйдя в плей-офф. Думаю, внимание болельщиков, конечно, было в основном к концовке чемпионата. В 2018 году у нас это было выступление России, дошедшей до матча с Хорватией. Общее у этих чемпионатов в том, что матчи заканчивались в дополнительное время, что говорит об интенсивности встреч. Концовка с финалом поднимает всплеск эмоций», — приводит слова Бышовца Vprognoze.ru.

Победителем турнира в Катаре стала сборная Аргентины, которая сумела одолеть французов в драматичном матче. После 120 минут игры команды не выявили победителя — 3:3, а в серии пенальти сильнее были южноамериканцы — 4:2.