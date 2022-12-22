Анатолий Бышовец сравнил чемпионаты мира в Катаре и в России

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил мировые первенства в Катаре и в России и сравнил их.
«Много общего было и по ходу самого чемпионата. Сюрпризы: фавориты покинули чемпионат, не выйдя в плей-офф. Думаю, внимание болельщиков, конечно, было в основном к концовке чемпионата. В 2018 году у нас это было выступление России, дошедшей до матча с Хорватией. Общее у этих чемпионатов в том, что матчи заканчивались в дополнительное время, что говорит об интенсивности встреч. Концовка с финалом поднимает всплеск эмоций», — приводит слова Бышовца Vprognoze.ru.
Победителем турнира в Катаре стала сборная Аргентины, которая сумела одолеть французов в драматичном матче. После 120 минут игры команды не выявили победителя — 3:3, а в серии пенальти сильнее были южноамериканцы — 4:2.
- 22 декабря 2022
-
23:48
-
23:48
-
23:30
-
23:23
-
23:19
-
23:13
-
23:06
-
23:01
-
23:00
-
22:58
-
22:45
-
22:41
-
22:39
-
22:35
-
22:30
-
22:30
-
22:26
-
22:26
-
22:10
-
21:57
-
21:56
-
21:51
-
21:50
-
21:34
-
21:30
-
21:28
-
21:17
-
21:10
-
20:59
-
20:50
-
20:50
-
20:40
-
20:20
-
20:10
-
20:08