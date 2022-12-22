Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анатолий Бышовец сравнил чемпионаты мира в Катаре и в России

Анатолий Бышовец сравнил чемпионаты мира в Катаре и в России
Комментарии

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил мировые первенства в Катаре и в России и сравнил их.

«Много общего было и по ходу самого чемпионата. Сюрпризы: фавориты покинули чемпионат, не выйдя в плей-офф. Думаю, внимание болельщиков, конечно, было в основном к концовке чемпионата. В 2018 году у нас это было выступление России, дошедшей до матча с Хорватией. Общее у этих чемпионатов в том, что матчи заканчивались в дополнительное время, что говорит об интенсивности встреч. Концовка с финалом поднимает всплеск эмоций», — приводит слова Бышовца Vprognoze.ru.

Победителем турнира в Катаре стала сборная Аргентины, которая сумела одолеть французов в драматичном матче. После 120 минут игры команды не выявили победителя — 3:3, а в серии пенальти сильнее были южноамериканцы — 4:2.

Новость по теме
Бышовец: думаю, не последний раз видим африканскую команду на поздней стадии ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022