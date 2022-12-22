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Игроки Марокко потратят € 25 млн призовых за участие в ЧМ на помощь бедным жителям страны

Игроки Марокко потратят € 25 млн призовых за участие в ЧМ на помощь бедным жителям страны
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Игроки сборной Марокко потратят все призовые за участие в чемпионате мира в Катаре на помощь бедным детям и семьям соотечественников, сообщает журналист Халид Бейдун.

На турнире африканцы заняли четвёртое место. В матче за бронзовые медали команда Валида Реграги уступила Хорватии со счётом 1:2. По данным Associated Press, марокканцы получили за участие в турнире € 25 млн.

Марокко удалось стать первой африканской и арабской сборной, которая добралась до полуфинала мирового первенства. Команда Валида Реграги стала одним из открытий турнира, опередив на групповом этапе Хорватию, Бельгию и Канаду. В 1/8 финала африканцы в серии пенальти оказались сильнее Испании, а в четвертьфинале с минимальным счётом обыграли Португалию.

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