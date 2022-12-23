Паредес дал Дриусси примерить золотую медаль ЧМ-2022

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Леандро Паредес встретился с нападающим клуба МЛС «Орландо» Себастьяном Дриусси и дал ему примерить золотую медаль чемпионата мира — 2022. Об этом свидетельствует фотография, которую Дриусси выложил в своей социальной сети.

Отметим, что оба игрока выступали за «Зенит», когда командой руководил Роберто Манчини. На катарском мундиале Паредес провёл за сборную Аргентины пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

В текущем сезоне МЛС Дриусси в 37 матчах отметился 25 голами. 26-летний Дриусси выступал за «Зенит» с 2017 по 2021 год. В российской команде нападающий в 138 матчах забил 25 голов и отдал 21 результативную передачу.

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