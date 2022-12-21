Рами — о вратаре сборной Аргентины Мартинесе: главный мудак в футбольном мире

Чемпион мира по футболу 2018 года в составе сборной Франции Адиль Рами раскритиковал голкипера национальной команды Аргентины Эмилиано Мартинеса за поведение после финала ЧМ-2022.



«Главный мудак в футбольном мире. Самый ненавистный человек», — написал Рами на своей странице в социальных сетях.



Напомним, Мартинес провоцировал игроков сборной Франции во время финального матча чемпионата мира — 2022 в Катаре, который завершился победой аргентинской команды (3:3, 4:2 — по пенальти). Во время празднования чемпионства в Буэнос-Айресе голкипер носил с собой куклу с лицом нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

Этот титул стал третьим для аргентинцев. Ранее сборная Аргентины выигрывала чемпионаты мира 1978 и 1986 годов.