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Рами — о вратаре сборной Аргентины Мартинесе: главный мудак в футбольном мире

Рами — о вратаре сборной Аргентины Мартинесе: главный мудак в футбольном мире
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Чемпион мира по футболу 2018 года в составе сборной Франции Адиль Рами раскритиковал голкипера национальной команды Аргентины Эмилиано Мартинеса за поведение после финала ЧМ-2022.

«Главный мудак в футбольном мире. Самый ненавистный человек», — написал Рами на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Мартинес провоцировал игроков сборной Франции во время финального матча чемпионата мира — 2022 в Катаре, который завершился победой аргентинской команды (3:3, 4:2 — по пенальти). Во время празднования чемпионства в Буэнос-Айресе голкипер носил с собой куклу с лицом нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

Этот титул стал третьим для аргентинцев. Ранее сборная Аргентины выигрывала чемпионаты мира 1978 и 1986 годов.

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