Ловрен спел песню, которая считается гимном хорватских националистов

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен вместе с партнёром по национальной команде Марсело Брозовичем, который на клубном уровне выступает за «Интер», на закрытой вечеринке спел хорватскую песню «За Родину – готовы», которая считается гимном хорватских националистов.

Это произошло на вечеринке, посвящённой возвращению хорватов с чемпионата мира, на котором они заняли третье место. Критики связывают эту песню с ультраправой фашистской организацией Усташи. В песне упоминается территория Херцег-Босна, образовавшаяся в результате Боснийской войны и являвшаяся непризнанным государством в Боснии и Герцеговине в 1990-х годах.

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