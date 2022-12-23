Сеск Фабрегас рассказал, кого считает лучшим молодым игроком в мире
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Бывший полузащитник «Барселоны», «Челси» и «Арсенала» Сеск Фабрегас в одной из своих социальных сетей ответил на вопрос, какого молодого игрока он считает лучшим в мире на данный момент.
«Мне очень нравится Джамал Мусиала из «Баварии». Он слишком талантлив, умён, и, кажется, обладает большой решимостью», — написал Фабрегас.
19-летний Джамал Мусиала в текущем сезоне принял участие в 22 матчах «Баварии» во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач. В составе сборной Германии футболист выступил на чемпионате мира в Катаре, команда выбыла из борьбы после групповой стадии. Полузащитник сыграл во всех трёх матчах немецкой команды и стал автором одной результативной передачи.
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