Ловрен ответил на критику за исполнение песни, считающейся гимном хорватских националистов

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен отказался приносить извинения за исполнение хорватской песни «За Родину – готовы», которая считается гимном хорватских националистов.



«Горстка несчастных, жалких и завистливых людей, ненавидящих все хорватское. На самом деле, они ненавидят себя в первую очередь. Они были возмущены прошлой ночью, когда я спел «Ты прекрасна» перед всей Хорватией. Я не понимаю, как они работают в Хорватии?», — цитирует Деяна Ловрена 24sata.



Напомним, инцидент произошёл на вечеринке, посвящённой возвращению хорватов с чемпионата мира, на котором они заняли третье место. Критики связывают эту песню с ультраправой фашистской организацией Усташи. В песне упоминается территория Херцег-Босна, образовавшаяся в результате Боснийской войны и являвшаяся непризнанным государством в Боснии и Герцеговине в 1990-х годах.

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