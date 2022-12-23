Ловрен ответил на критику за исполнение песни, считающейся гимном хорватских националистов

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен отказался приносить извинения за исполнение хорватской песни «За Родину – готовы», которая считается гимном хорватских националистов.
«Горстка несчастных, жалких и завистливых людей, ненавидящих все хорватское. На самом деле, они ненавидят себя в первую очередь. Они были возмущены прошлой ночью, когда я спел «Ты прекрасна» перед всей Хорватией. Я не понимаю, как они работают в Хорватии?», — цитирует Деяна Ловрена 24sata.
Напомним, инцидент произошёл на вечеринке, посвящённой возвращению хорватов с чемпионата мира, на котором они заняли третье место. Критики связывают эту песню с ультраправой фашистской организацией Усташи. В песне упоминается территория Херцег-Босна, образовавшаяся в результате Боснийской войны и являвшаяся непризнанным государством в Боснии и Герцеговине в 1990-х годах.
- 23 декабря 2022
-
01:22
-
01:15
-
00:59
-
00:59
-
00:59
-
00:56
-
00:53
-
00:21
-
00:19
-
00:12
-
00:08
-
00:07
-
00:00
- 22 декабря 2022
-
23:48
-
23:48
-
23:30
-
23:23
-
23:19
-
23:13
-
23:06
-
23:01
-
23:00
-
22:58
-
22:45
-
22:41
-
22:39
-
22:35
-
22:30
-
22:30
-
22:26
-
22:26
-
22:10
-
21:57
-
21:56
-
21:51