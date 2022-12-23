Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ловрен ответил на критику за исполнение песни, считающейся гимном хорватских националистов

Ловрен ответил на критику за исполнение песни, считающейся гимном хорватских националистов
Комментарии

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен отказался приносить извинения за исполнение хорватской песни «За Родину – готовы», которая считается гимном хорватских националистов.

«Горстка несчастных, жалких и завистливых людей, ненавидящих все хорватское. На самом деле, они ненавидят себя в первую очередь. Они были возмущены прошлой ночью, когда я спел «Ты прекрасна» перед всей Хорватией. Я не понимаю, как они работают в Хорватии?», — цитирует Деяна Ловрена 24sata.

Напомним, инцидент произошёл на вечеринке, посвящённой возвращению хорватов с чемпионата мира, на котором они заняли третье место. Критики связывают эту песню с ультраправой фашистской организацией Усташи. В песне упоминается территория Херцег-Босна, образовавшаяся в результате Боснийской войны и являвшаяся непризнанным государством в Боснии и Герцеговине в 1990-х годах.

Новость по теме
Ловрен спел песню, которая считается гимном хорватских националистов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022