Робертсон — о матче с «Манчестер Сити»: была довольно открытая игра

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался о поражении от «Манчестер Сити» (2:3) в матче 1/8 финала Кубка лиги.
«Шансы были как у нас, так и у них. Это была довольно открытая игра. Я уверен, что это была хорошая игра для нейтральных болельщиков, но для нас было обидно проиграть и вылететь из Кубка. Это была первая игра после паузы, и, конечно, вы могли видеть, что в концовке игроки подустали. Когда пытаешься сравнять счёт, это не помогает.
Когда встречаешься с «Сити», обе команды повышают свой уровень, можно продвинуться немного дальше. Многие футболисты играли на чемпионате мира, и в этом было много эмоций. Трудная игра в начале, и есть положительные моменты, которые можем извлечь, но мы хотели победить. Пропущенные голы разочаровывают, каждого из них можно было избежать», — приводит слова Робертсона Sky Sports.
Видео: Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе
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