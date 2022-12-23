Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал о восстановлении от травмы, из-за которой футболист не играет с октября.



«Я старался не пропускать матчи чемпионата мира. Пытался совмещать просмотр с восстановительными процедурами.



Полечу ли в отпуск? Уже нет. Времени не осталось. В этом году вообще непросто всё сложилось. В первую сейчас думаю о восстановлении от травмы, которая у меня была.



Занимаюсь с изометрическими тренажёрами. Они направлены на конкретные группы мышц. Это клиника ФМБА, я там прохожу восстановление и набираю форму.



Беспокоит ли травма? Сейчас нет. Всё отлично», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кухарчук провёл восемь матчей в Российской Премьер-Лиге и две игры в Кубке России. На его счету два гола.