Илья Кухарчук рассказал о восстановлении от травмы
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Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал о восстановлении от травмы, из-за которой футболист не играет с октября.
«Я старался не пропускать матчи чемпионата мира. Пытался совмещать просмотр с восстановительными процедурами.
Полечу ли в отпуск? Уже нет. Времени не осталось. В этом году вообще непросто всё сложилось. В первую сейчас думаю о восстановлении от травмы, которая у меня была.
Занимаюсь с изометрическими тренажёрами. Они направлены на конкретные группы мышц. Это клиника ФМБА, я там прохожу восстановление и набираю форму.
Беспокоит ли травма? Сейчас нет. Всё отлично», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».
В текущем сезоне Кухарчук провёл восемь матчей в Российской Премьер-Лиге и две игры в Кубке России. На его счету два гола.
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