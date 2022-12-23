Могилевец рассказал о работе под руководством Бердыева в «Ростове»

Бывший полузащитник «Ростова» Павел Могилевец рассказал о работе под руководством Курбана Бердыева, который тренировал команду с берегов Дона.
«Как возник вариант с «Ростовом»? Позвонил лично Курбан Бекиевич Бердыев. Вскоре, кстати, я получил звонок из Екатеринбурга от Гончаренко, но тогда уже выбрал «Ростов». А Гончаренко через пять-шесть туров покинул «Урал».
Курбан Бекиевич — тренер жесткий? Для меня — вообще нет. Нигде я не видел коллектива и атмосферы лучше, чем тогда в «Ростове»: душевно, по-семейному. Да, с молодежью Бекиевич держал дистанцию, но над опытными футболистами, с которыми он давно работал, мог даже где-то и пошутить.
Нас и болельщики, и сам Бекиевич называли «мужики». Когда Бердыев заходил в раздевалку после побед, мы скандировали всей командой: «Мужики! Мужики!» И он тоже — очень круто, когда ты своими действиями на поле заставляешь такого серьезного, повидавшего футбол человека улыбнуться.
Я соскучился по футболу, по ощущению, что нужен своей команде. Хоть при Виллаш-Боаше я и играл больше, чем при Спаллетти, но в основном выходил на замену. А Бердыев на меня рассчитывал, ставил и опорником, и «восьмеркой» — мне эта позиция нравилась больше всего. Была возможность врываться в штрафную и перемещаться на фланги», — приводит слова Могилевца Sport24.
Павел Могилевец является воспитанником «Зенита», которому принадлежал с 2013 по 2016 год. Также за свою карьеру 29-летний футболист успел поиграть за «Ростов» и «Рубин». С 2014 года Павел также успел провести четыре матча за сборную России. Последним клубом футболиста в РПЛ стал «Нижний Новгород». В августе 2022 года он подписал контракт с «Бунёдкором» из Узбекистана до конца года.
- 23 декабря 2022
-
07:25
-
06:57
-
06:42
-
06:34
-
04:53
-
04:05
-
03:52
-
03:26
-
03:17
-
03:01
-
02:47
-
02:38
-
02:22
-
02:04
-
01:56
-
01:56
-
01:52
-
01:22
-
01:15
-
00:59
-
00:59
-
00:59
-
00:56
-
00:53
-
00:21
-
00:19
-
00:12
-
00:08
-
00:07
-
00:00
- 22 декабря 2022
-
23:48
-
23:48
-
23:30
-
23:23
-
23:19