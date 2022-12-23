Могилевец рассказал о работе под руководством Бердыева в «Ростове»

Бывший полузащитник «Ростова» Павел Могилевец рассказал о работе под руководством Курбана Бердыева, который тренировал команду с берегов Дона.



«Как возник вариант с «Ростовом»? Позвонил лично Курбан Бекиевич Бердыев. Вскоре, кстати, я получил звонок из Екатеринбурга от Гончаренко, но тогда уже выбрал «Ростов». А Гончаренко через пять-шесть туров покинул «Урал».



Курбан Бекиевич — тренер жесткий? Для меня — вообще нет. Нигде я не видел коллектива и атмосферы лучше, чем тогда в «Ростове»: душевно, по-семейному. Да, с молодежью Бекиевич держал дистанцию, но над опытными футболистами, с которыми он давно работал, мог даже где-то и пошутить.



Нас и болельщики, и сам Бекиевич называли «мужики». Когда Бердыев заходил в раздевалку после побед, мы скандировали всей командой: «Мужики! Мужики!» И он тоже — очень круто, когда ты своими действиями на поле заставляешь такого серьезного, повидавшего футбол человека улыбнуться.



Я соскучился по футболу, по ощущению, что нужен своей команде. Хоть при Виллаш-Боаше я и играл больше, чем при Спаллетти, но в основном выходил на замену. А Бердыев на меня рассчитывал, ставил и опорником, и «восьмеркой» — мне эта позиция нравилась больше всего. Была возможность врываться в штрафную и перемещаться на фланги», — приводит слова Могилевца Sport24.



Павел Могилевец является воспитанником «Зенита», которому принадлежал с 2013 по 2016 год. Также за свою карьеру 29-летний футболист успел поиграть за «Ростов» и «Рубин». С 2014 года Павел также успел провести четыре матча за сборную России. Последним клубом футболиста в РПЛ стал «Нижний Новгород». В августе 2022 года он подписал контракт с «Бунёдкором» из Узбекистана до конца года.