Источник: Месси проведёт в «ПСЖ» ещё один сезон

Аргентинский нападающий Лионель Месси не покинет «ПСЖ» летом 2023 года.



Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи во время чемпионата мира — 2022 встречался с отцом нападающего. В ходе встречи было заключено устное соглашение о том, что Месси проведёт в клубе ещё один сезон, сообщает Relevo.



Месси никогда не был близок к возвращению в «Барселону», поскольку предложений от клуба не поступало.



Первым шагом должен был стать звонок от президента каталонского клуба Лапорты. Однако спустя полтора года отношения игрока с Лапортой остаются натянутыми – Месси считает, что президент использовал его как инструмент предвыборной кампании.



Кроме того, после победы на ЧМ-2022 Месси намерен выиграть ещё одну Лигу чемпионов. Проект «ПСЖ» кажется ему более убедительным по сравнению с «Барселоной».



Ранее сообщалось, что Жоан Лапорта хочет обсудить возвращение Лионеля Месси в «Барселону». Контракт аргентинца с «ПСЖ» действует до лета 2023 года.

Пять достижений Лионеля Месси в Книге рекордов Гиннесса: