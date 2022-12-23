Арбитр Карасёв ответил на претензии, что потерял мотивацию после бана от УЕФА и ФИФА

Российский арбитр Сергей Карасёв отреагировал на претензии в своей адрес по поводу потери мотивации после бана ФИФА и УЕФА. Карасёв подчеркнул, что у него не пропала мотивация, ведь судейство — его любимое дело.

«Я не слышал таких слов. Может, я как-то в интервью сказал, что на первый план теперь выходит судейство в России. Возник ещё материальный вопрос. Помимо того, что мы судили в Европе, так ещё и получали хорошие деньги, обслуживая Лигу чемпионов. Вероятно, люди подумали, что теперь мотивации нет и так далее. Однако надо смотреть по моим играм. Если нет мотивации, то человек будет где-то недобегать, постоянно принимать неверные решения.

Первая половина показала, что были какие-то недочёты, но всё в рабочем режиме. Мотивация есть судить больше в России, потому что это моё любимое дело. Как я могу взять и уйти, раз Европа закрылась? Хочется судить как можно дольше в России. Мотивацию можно найти. Нужно обеспечивать свою семью и я люблю это дело», — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.