Арбитр Карасёв ответил на претензии, что потерял мотивацию после бана от УЕФА и ФИФА

Российский арбитр Сергей Карасёв отреагировал на претензии в своей адрес по поводу потери мотивации после бана ФИФА и УЕФА. Карасёв подчеркнул, что у него не пропала мотивация, ведь судейство — его любимое дело.
«Я не слышал таких слов. Может, я как-то в интервью сказал, что на первый план теперь выходит судейство в России. Возник ещё материальный вопрос. Помимо того, что мы судили в Европе, так ещё и получали хорошие деньги, обслуживая Лигу чемпионов. Вероятно, люди подумали, что теперь мотивации нет и так далее. Однако надо смотреть по моим играм. Если нет мотивации, то человек будет где-то недобегать, постоянно принимать неверные решения.
Первая половина показала, что были какие-то недочёты, но всё в рабочем режиме. Мотивация есть судить больше в России, потому что это моё любимое дело. Как я могу взять и уйти, раз Европа закрылась? Хочется судить как можно дольше в России. Мотивацию можно найти. Нужно обеспечивать свою семью и я люблю это дело», — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 23 декабря 2022
-
10:30
-
10:11
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:46
-
09:46
-
09:32
-
09:30
-
09:00
-
08:42
-
08:30
-
08:30
-
08:26
-
08:18
-
08:11
-
08:01
-
08:00
-
07:50
-
07:39
-
07:38
-
07:25
-
06:57
-
06:42
-
06:34
-
04:53
-
04:05
-
03:52
-
03:26
-
03:17
-
03:01
-
02:47
-
02:38
-
02:22
-
02:04