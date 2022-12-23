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Стали известны подробности смерти 17-летней футболистки ЦСКА

Стали известны подробности смерти 17-летней футболистки ЦСКА
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Брат скончавшейся 17-летней футболистки молодёжной команды ЖФК ЦСКА Виктории Виноградовой раскрыл подробности о смерти девушки.

«Пришли домой около 22:00, легли спать ближе к полуночи. В 11 утра бабушка с дедушкой заметили, что у девочек странный вид. Вика жёлтая была, а её подруга клубочком свернулась. Приехала реанимация ближе к 12, уже констатировали смерть Вики, а подруга сейчас в реанимации», — приводит слова брата Виноградовой Лента.ру.

Ранее в Сети появились слухи о том, что Виноградова умерла из-за отравления неизвестным веществом. Рядом с девушкой якобы была обнаружена жидкость для вейпа и пакетик, предположительно с метадоном. В ЦСКА не стали подтверждать или опровергать данную информацию.

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