Стали известны подробности смерти 17-летней футболистки ЦСКА

Брат скончавшейся 17-летней футболистки молодёжной команды ЖФК ЦСКА Виктории Виноградовой раскрыл подробности о смерти девушки.

«Пришли домой около 22:00, легли спать ближе к полуночи. В 11 утра бабушка с дедушкой заметили, что у девочек странный вид. Вика жёлтая была, а её подруга клубочком свернулась. Приехала реанимация ближе к 12, уже констатировали смерть Вики, а подруга сейчас в реанимации», — приводит слова брата Виноградовой Лента.ру.

Ранее в Сети появились слухи о том, что Виноградова умерла из-за отравления неизвестным веществом. Рядом с девушкой якобы была обнаружена жидкость для вейпа и пакетик, предположительно с метадоном. В ЦСКА не стали подтверждать или опровергать данную информацию.