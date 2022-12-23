Нидерландец «Урала» Влут: Промес — легенда «Спартака» и всего российского футбола

Нидерландский нападающий «Урала» Рай Влут рассказал о роли форварда «Спартака» Квинси Промеса в переходе игрока в екатеринбургский клуб и назвал футболиста красно-белых легендой московской команды и российского футбола.

«Квинси сделал всё, чтобы я приехал в Россию. Рассказал мне всё про страну, РПЛ и «Урал». Помню тот замечательный, долгий разговор за ужином в Москве.



Промес помог мне освоиться тут. Говорил: «Если будет нужна помощь, просто позвони». Квинси досконально объяснил мне, в какой клуб лучше перейти, в чём специфика вашей страны.

О вашей стране он рассказывал только позитивное: «Россия и конкретно «Урал» — отличный вариант для карьеры». Промес повлиял на то, что я здесь.

Промес — легенда «Спартака» и всего российского футбола. По-моему, он лучший. Посмотрите на его статистику! Сколько он забил голов и отдал голевых передач. Вот и в этом сезоне Квинси топовый», — приводит слова Влута Sport24.

Промес сыграл за «Спартак» 200 матчей, в которых забил 98 голов и отдал 48 голевых передач. В текущем сезоне нидерландец москвичей отметился 17 забитыми мячами и семью результативными пасами в 23 играх.