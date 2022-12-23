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Экс-футболист «Зенита» Маурисио покинул «Родину». Игроку не платили зарплату

Экс-футболист «Зенита» Маурисио покинул «Родину». Игроку не платили зарплату
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Футбольный агент Пьер Фернандес, представляющий интересы бразильского полузащитника Маурисио, объявил об уходе своего клиента из «Родины». По словам агента, в московском клубе футболисту не платили зарплату. На данный момент к Маурисио есть интерес от других российских команд.

«Маурисио действительно уходит из «Родины», в его контракте была прописана опция, позволяющая разорвать контракт до конца декабря, чем мы и воспользовались, — делится Фернандес. — В данный момент Маурисио является свободным агентом.

В чём причины разрыва контракта? Они не выплатили зарплату, не выплатили подписной бонус — ничего.

Есть ли интерес к Маурисио из России? Мы ждём, некоторые клубы уже выходили с нами на контакт», — приводит слова Фернандеса «РБ Спорт».

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