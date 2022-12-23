Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил, зачем приехал на исполком Российского футбольного союза (РФС) 23 декабря.

«Меня волнует один вопрос, ради которого я приехал — компенсации за переходы. Решится ли положительно? Я надеюсь, что да», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Леонид Федун объяснил, зачем приехал на исполком РФС

Исполком РФС проходит сегодня, 23 декабря, в Москве. Одним из вопросов, который будет обсуждаться на заседании, является возможность перехода России в Азиатскую конфедерацию из европейской (УЕФА).



Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением ФИФА и УЕФА. Российская команда провела товарищеские матчи с командами Азии: Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).