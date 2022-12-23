Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил, зачем приехал на исполком Российского футбольного союза (РФС) 23 декабря.
«Меня волнует один вопрос, ради которого я приехал — компенсации за переходы. Решится ли положительно? Я надеюсь, что да», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Леонид Федун объяснил, зачем приехал на исполком РФС
Исполком РФС проходит сегодня, 23 декабря, в Москве. Одним из вопросов, который будет обсуждаться на заседании, является возможность перехода России в Азиатскую конфедерацию из европейской (УЕФА).
Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением ФИФА и УЕФА. Российская команда провела товарищеские матчи с командами Азии: Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
- 23 декабря 2022
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