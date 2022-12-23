Соболев: в «Томи» у меня было 100 рублей в день. Выбирал, что купить: шоколадку или чипсы

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал об уровне зарплат в томской «Томи» во времена, когда форвард красно-белых выступал за клуб.

«У меня в Томске 13 тысяч рублей зарплата была – а у меня уже тогда ребёнок был. 13 тысяч ещё на квартиру давали, мы за 15 тысяч квартиру снимали – 11 тысяч оставалось.



Когда семья уезжала в Барнаул, я жил, и у меня было 100 рублей на день. Я кушал на базе у нас, а на вечер я брал себе бутылку колы и выбирал: шоколадку купить или чипсы. Так мой вечер проходил.



Не завязал тогда, наверное, потому что до конца верил. Да и первый контракт я вообще в 18-19 лет подписал. В Томске тяжело было, но я был ему рад – я никому не был нужен, а они в меня поверили», – сказал Соболев в видео на YouTube канале «Ля Буда».

Соболев выступал за «Томь» с 2016 по 2018 год, после чего перешёл в самарские «Крылья Советов».