Соболев: в «Томи» у меня было 100 рублей в день. Выбирал, что купить: шоколадку или чипсы

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал об уровне зарплат в томской «Томи» во времена, когда форвард красно-белых выступал за клуб.
«У меня в Томске 13 тысяч рублей зарплата была – а у меня уже тогда ребёнок был. 13 тысяч ещё на квартиру давали, мы за 15 тысяч квартиру снимали – 11 тысяч оставалось.
Когда семья уезжала в Барнаул, я жил, и у меня было 100 рублей на день. Я кушал на базе у нас, а на вечер я брал себе бутылку колы и выбирал: шоколадку купить или чипсы. Так мой вечер проходил.
Не завязал тогда, наверное, потому что до конца верил. Да и первый контракт я вообще в 18-19 лет подписал. В Томске тяжело было, но я был ему рад – я никому не был нужен, а они в меня поверили», – сказал Соболев в видео на YouTube канале «Ля Буда».
Соболев выступал за «Томь» с 2016 по 2018 год, после чего перешёл в самарские «Крылья Советов».
- 23 декабря 2022
-
13:35
-
13:27
-
13:21
-
13:09
-
12:48
-
12:31
-
12:21
-
12:08
-
12:03
-
11:59
-
11:49
-
11:36
-
11:33
-
11:24
-
11:21
-
11:08
-
10:50
-
10:43
-
10:34
-
10:30
-
10:11
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:46
-
09:46
-
09:32
-
09:30
-
09:00
-
08:42
-
08:30
-
08:30
-
08:26
-
08:18
-
08:11