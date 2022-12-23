Сампаоли — об уходе Иско из «Севильи»: он не оправдал ожиданий
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Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли высказался об уходе из своей команды испанского полузащитника Иско.
«Иско — отличный парень, и я желаю ему всего наилучшего. Мы отпускаем игрока с большим талантом. Но он не оправдал ожиданий клуба», — приводит слова Сампаоли Marca.
Напомним, Иско стал игроком «Севильи» минувшим летом. Всего 30-летний футболист принял участие в 19 официальных матчах за клуб, забил один гол и отдал три результативные передачи. «Севилья» в 14 матчах набрала 11 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Барселона» (37).
По версии СМИ, Иско мог покинуть «Севилью» из-за конфликта со спортивным директором клуба Рамоном Мончи.
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