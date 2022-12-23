Андрей Червиченко: не верю, что Россия перейдёт в Азиатскую конфедерацию. Готов поспорить

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко признался, что не верит в переход России в Азиатскую футбольную конфедерацию.
«Не верю, что Россия перейдёт в Азиатскую конфедерацию. Готов поспорить: поставить что-нибудь или с вами пари принять — что хотите (обращается к корреспонденту «Чемпионата». — Прим. «Чемпионата»). Думаю, есть потребность от общества и журналистов, которые всё время требуют от руководства РФС каких-то действий. Поскольку там сплошное бездействие, то людям что-то нужно: как кость кидать.
Сейчас они начнут сказки рассказывать, что будут обсуждать и думать. Можно весь год обсуждать, но если вы помните крымскую тему, то сколько её уже обсуждают? Семь лет тащат. Как дохлого по кладбищу таскают. Так проходит крымский вопрос о вступлении в наш общий российский чемпионат. Так и здесь: можно пару лет тоже рассказывать. В начале они будут на старте, потом где-то на середине, потом вот-вот почти у финиша. Пару лет можно на этом протянуть», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 23 декабря 2022
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