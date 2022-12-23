Тренер сборной Армении: Сперцяну нужно срочно перебираться в сильный чемпионат

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Армении Роман Березовский заявил, что полузащитнику национальной команды Армении и «Краснодара» Эдуарду Сперцяну нужно срочно переходить в топовый европейский чемпионат.
«Сперцян дошёл до уровня клубов Германии и Франции. Думаю, ему срочно нужно в прогрессирующий чемпионат. Надо перебираться в самый сильный чемпионат, он молодой и сможет быстро адаптироваться, Эдик сможет сделать себе классную карьеру.
Пойдёт ли ему на пользу решение остаться в «Краснодаре»? Он испытывает благодарность перед «Краснодаром», который его воспитал, вырастил и вложил в него много сил. Если руководители заинтересованы в росте своего воспитанника, то инициатива должна исходить и от них», — приводит слова Березовского Metaratings.
Сперцян сыграл 21 матч за «Краснодар» в текущем сезоне, в которых забил 10 голов и сделал шесть голевых передач.
- 23 декабря 2022
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