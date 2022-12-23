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Дель Боске: Месси — лучший игрок, которого я видел

Дель Боске: Месси — лучший игрок, которого я видел
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Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске назвал нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим футболистом, которого он когда-либо видел.

«Я много лет смотрю футбол, а Месси является лучшим игроком, которого я когда-либо видел. Он провёл много фантастических сезонов, он всегда вёл свои коллективы вперёд», — цитирует дель Боске Mundo Deportivo.

Мировое первенство в Катаре выиграла сборная Аргентины. Это третий титул южноамериканской команды в истории. Для Лионеля Месси это был пятый чемпионат мира, он завоевал титул впервые в карьере. Он был признан самым ценным игроком минувшего турнира. Месси — семикратный обладатель «Золотого мяча». Он является рекордсменом по этому показателю.

Пять достижений Лионеля Месси в Книге рекордов Гиннесса:

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