Ди Марцио: в Португалии пытаются договориться с Моуринью о назначении тренером сборной

Португальская федерация футбола пытается договориться с главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью о назначении на пост наставника национальной команды. Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, в последние несколько часов руководство сборной провело переговоры с 59-летним специалистом и настаивает на быстром ответе от Моуринью.
Но даже если Жозе даст своё согласие на то, чтобы возглавить сборную Португалии, федерации ещё предстоит договориться с «Ромой» о том, чтобы он мог совмещать должности и в национальной команде, и в клубе. Моуринью является основным кандидатом на пост главного тренера, в то время как Руи Хорхе, который является наставником Португалии U21, не рассматривается в качестве приоритетного варианта.
Предыдущий главный тренер Португалии, Фернанду Сантуш, был уволен после вылета сборной в 1/4 финала чемпионата от Марокко — 0:1.
Фанат «Будё-Глимт» кинул в Моуринью снежок:
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