Конте: сейчас не время говорить о моём новом контракте

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте отреагировал на слухи о продлении контракта с клубом. Срок действующего соглашения итальянца с командой истекает летом 2023 года.



«Сейчас я готов сказать, что счастлив в «Тоттенхэме» и меня многое связывает с игроками и руководством клуба. Мы в ежедневном диалоге и пытаемся найти лучшее решение для всех нас в любой ситуации. Сейчас не время говорить о моём новом контракте. У нас есть полгода, чтобы посмотреть на ситуацию, а потом принять решение», — цитирует Конте Sky Sports.



«Тоттенхэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 29 очков в 15 матчах.

Антонио Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»: