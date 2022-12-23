Анхель Ди Мария сделал татуировку в честь победы на чемпионате мира

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария после победы на чемпионате мира в Катаре сделал татуировку с изображением главного трофея турнира. Аргентинцы в финале обыграли сборную Франции. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 3:3, а в серии пенальти победу одержали игроки «альбиселесте» — 4:2. Сам Ди Мария стал автором одного из голов своей сборной.
Татуировка Анхеля Ди Марии
Фото: Из соцсетей Анхеля Ди Марии
Полузащитник «Ювентуса» планировал завершить карьеру в сборной после турнира в Катаре, однако позже появилась информация, что он решил продолжить выступать за Аргентину. Ди Мария принял такое решение в связи с успешными выступлениями аргентинской команды в 2022 году.
Ранее сообщалось, что в аргентинском хавбеке «Ювентуса» заинтересованы команды из Бразилии и Североамериканской лиги (МЛС). Его также приглашают клубы из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). При этом сам спортсмен не заинтересован в смене клуба.
Как Неймар, Месси и Ди Мария тренировались вместе:
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