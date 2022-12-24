Эльдор Шомуродов может стать одноклубником Миранчука и Влашича в «Торино»

Форвард «Ромы» Эльдор Шомуродов может перейти в «Торино», сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».



Сообщается, что клуб из Турина проявил интерес к нападающему сборной Узбекистана, а также к другому игроку римлян – защитнику Марашу Кумбуле. Оба футболиста не являются ключевыми фигурами в планах наставника «Ромы» Жозе Моуринью и могут покинуть клуб в январе.



Российским болельщикам Шомуродов известен по выступлениям за «Ростов», в составе которого форвард провёл 80 матчей и забил 16 мячей.



В текущем сезоне игрок сборной Узбекистана провёл за римлян шесть матчей и не отметился результативными действиями.



В составе «Торино» на правах аренды выступают российский легионер Алексей Миранчук, права на которого принадлежат «Аталанте», а также экс-хавбек ЦСКА Никола Влашич («Вест Хэм»).

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