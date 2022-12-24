Березовский: не знаю, сможем ли мы в марте увидеть в сборной Армении Наира Тикнизяна

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Армении Роман Березовский высказался о 23-летнем защитнике столичного «Локомотива» Наире Тикнизяне. Игрок выступает за московскую команду с августа 2021 года.

«Без понятия, сможем ли мы в марте увидеть в сборной Наира Тикнизяна. Его приход создал бы серьёзную конкуренцию. Нет такого, что слева в защите у нас некому играть. Но дополнительный сильный игрок нам бы не помешал», — цитирует Березовского Metaratings.ru.

В сезоне-2022/2023 в чемпионате России Тикнизян принял участие в 17 матчах и отметился двумя голевыми передачами. В заключительном матче года футболист сумел отметиться голом в ворота «Пари Нижний Новгород». «Локомотив» одержал победу в этом матче со счётом 3:1.