Станислав Черчесов объяснил, почему болел за Лионеля Месси в финале ЧМ-2022

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов, ранее возглавлявший сборную России, признался, что болел за нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«Мы были на сборах, поехали всей командой смотреть финал в ресторан. У нас и аргентинец играет в составе, и француз. Команда разделилась, ха-ха. Я болел за Месси, потому что он был лидером команды и всё делал для неё, а не для себя», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, чемпионом мира стала сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре аргентинские футболисты обыграли национальную команду Франции (3:3, 4:2). Этот трофей стал третьим для аргентинской сборной.