Черчесов: на ЧМ одни выступали за меньшинства, а Аргентина сосредоточилась на своей цели

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов заявил, что сборная Аргентины смогла добиться победы на чемпионате мира 2022 года в Катаре, так как не была замечена в каких-либо громких скандалах на турнире.
«Если турнир выигрываешь, значит, сделал что-то правильно. Скалони сам выступал за сборную, плюс многие футболисты этой Аргентины играли у него в молодёжке. Так что он не только к Месси подход нашёл, но и остальных знает. По ходу турнира менял состав, ведь начали в другом сочетании. Но, кстати, если брать финал, то в плане замен Дешам сработал даже лучше. Его замены усилили игру, а Скалони заменил Ди Марию ― это был звонок: «Мы обороняемся, атаковать нам не надо». Но чемпионом мира просто так не становятся.
Ещё мне очень понравилось, что ни до, ни во время турнира я не слышал ни об одном скандале или остром вопросе в аргентинской команде. У кого-то были внутренние проблемы, кто-то выступал за меньшинства, путал какие-то вещи. А Аргентина сосредоточилась на своей цели. Никакого негатива, а это архиважно. Чемпионом стала та команда, которая была ею во всех отношениях», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 24 декабря 2022
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