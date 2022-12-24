Конте — о промахе Кейна с пенальти на ЧМ: я не промахивался, потому что не бил пенальти

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте высказался о промахе нападающего сборной Англии Гарри Кейна в матча 1/4 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Франции (1:2).



«Честно говоря, я не беспокоюсь за Кейна. Мы говорим о нападающем мирового уровня. В футболе бывают захватывающие моменты, но случается и разочарование. Гарри забил первый пенальти и не реализовал второй. Во время игровой карьеры я не промахивался с пенальти, потому что не бил их. Это было настоящей катастрофой», — приводит слова Конте Eurosport.



Напомним, чемпионом мира стала сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре аргентинские футболисты обыграли национальную команду Франции (3:3, 4:2). Этот трофей стал третьим для аргентинской сборной.