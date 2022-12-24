Экс-игрок «Спортинга» Никулаэ: команда не очень хорошо принимала Роналду

Бывший футболист «Спортинга» Мариус Никулаэ поделился воспоминаниями о взаимодействии нападающего Криштиану Роналду с командой в португальском клубе. Никулаэ и Роналду вместе выступали за «Спортинг» в сезоне-2002/2003.



«Криштиану не был общительным парнем. Мы всегда звали его пообедать с нами за общим столом, но он постоянно находился в собственном мире. Криштиану ходил в спортзал один. Команда не очень хорошо его принимала. Пепе был единственным, кто ладил с Криштиану.



Что касается нынешней ситуации, я видел некоторые кадры — очевидно, что Бруну Фернандеш его немного сторонится. Заявления, которые Криштиану сделал в интервью Пирсу Моргану, стали решающими в вопросе его ухода из «Манчестер Юнайтед». Думаю, он выберет «Аль-Насср» или Америку. А потом посвятит себя кино в Голливуде», — приводит слова Никулаэ Digi Sport.