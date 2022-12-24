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Президент «Баварии» объяснил, почему решение оставить Флика в сборной Германии правильное

Президент «Баварии» объяснил, почему решение оставить Флика в сборной Германии правильное
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Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о решении Немецкого футбольного союза (DFB) оставить Ханси Флика на посту главного тренера сборной Германии.

«Менее чем через два года пройдёт чемпионат Европы. Немецкий футбол должен объединиться. Мы не должны впадать в негатив. Я думаю, что решение оставить Флика в сборной было правильным. Почему? В «Баварии» Флик показал, что способен выигрывать трофеи. Именно в этом состоит задача. Немецкая сборная должна выступать в плей-офф крупных турниров и, согласно их собственным стандартам, быть способной бороться за трофеи.

Нужно рассматривать домашний чемпионат Европы как большую возможность. Финал чемпионата мира в очередной раз показал, как футбол может вдохновлять людей. Болельщики сделали ЧМ-2006 в Германии незабываемым турниром. Теперь нужно воссоздать эту атмосферу снова», — приводит слова Хайнера Abendzeitung.

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