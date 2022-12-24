Ловрен рассказал, из-за чего начался его конфликт с хорватскими журналистами

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен рассказал, что послужило началом его конфликта с хорватскими журналистами.
«Всё было так: мы шли к автобусу. Проходя по коридору, я остановился рядом с иностранными журналистами, среди которых были журналисты моего клуба — «Зенита». Они были на каждой игре и поздравляли нас. Они были рады, что я завоевал бронзу. Попрощавшись с ними, я подошёл к нашим. Они спросили меня: «Можно сделать заявление?» Я сказал: «Нет, я еду в автобусе». Раздался высокомерный смех. Я обеспокоился, вернулся к ним и спросил, кто смеётся. Один из них спросил, почему я не даю комментарии. Я ответил: «Позор вам! Вы не рады за нас. Иностранцы рады больше. Я не могу себя контролировать!». Я всё ещё был вежлив. Это позор, когда ты не ждёшь нашего успеха, будучи хорватом», — приводит слова Ловрена 24sata.
- 24 декабря 2022
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