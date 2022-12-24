Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ловрен рассказал, из-за чего начался его конфликт с хорватскими журналистами

Ловрен рассказал, из-за чего начался его конфликт с хорватскими журналистами
Комментарии

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен рассказал, что послужило началом его конфликта с хорватскими журналистами.

«Всё было так: мы шли к автобусу. Проходя по коридору, я остановился рядом с иностранными журналистами, среди которых были журналисты моего клуба — «Зенита». Они были на каждой игре и поздравляли нас. Они были рады, что я завоевал бронзу. Попрощавшись с ними, я подошёл к нашим. Они спросили меня: «Можно сделать заявление?» Я сказал: «Нет, я еду в автобусе». Раздался высокомерный смех. Я обеспокоился, вернулся к ним и спросил, кто смеётся. Один из них спросил, почему я не даю комментарии. Я ответил: «Позор вам! Вы не рады за нас. Иностранцы рады больше. Я не могу себя контролировать!». Я всё ещё был вежлив. Это позор, когда ты не ждёшь нашего успеха, будучи хорватом», — приводит слова Ловрена 24sata.

Новость по теме
Ловрен подаст в суд на СМИ за обвинения в симпатиях к фашизму
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022