«Атлетико» готов продать Карраско в январе

Нападающий мадридского «Атлетико» Янник Феррейра Карраско в зимнее трансферное окно может покинуть клуб. «Матрасники» рассматривают продажу футболиста для стабилизации бюджета. Об этом сообщает Marca.
По сведениям источника, дефицит клуба по доходам из-за непопадания в плей-офф Лиги чемпионов составит € 30-40 млн. Сообщается, что теперь «Атлетико» не будет запрашивать за Карраско € 60 млн, которые прописаны у него в качестве отступных. Они готовы отпустить бельгийца за € 40 млн. Сообщается, что Карраско хотят два клуба английской Премьер-лиги. Вероятно, речь идёт о «Ньюкасле» и «Тоттенхэме».
29-летний Карраско в 27 матчах нынешнего сезона за клуб и сборную забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.
Ракитич троллит Лукаку после матча Хорватии и Бельгии на ЧМ. Видеоролик:
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