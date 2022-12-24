«Атлетико» готов продать Карраско в январе

Нападающий мадридского «Атлетико» Янник Феррейра Карраско в зимнее трансферное окно может покинуть клуб. «Матрасники» рассматривают продажу футболиста для стабилизации бюджета. Об этом сообщает Marca.

По сведениям источника, дефицит клуба по доходам из-за непопадания в плей-офф Лиги чемпионов составит € 30-40 млн. Сообщается, что теперь «Атлетико» не будет запрашивать за Карраско € 60 млн, которые прописаны у него в качестве отступных. Они готовы отпустить бельгийца за € 40 млн. Сообщается, что Карраско хотят два клуба английской Премьер-лиги. Вероятно, речь идёт о «Ньюкасле» и «Тоттенхэме».

29-летний Карраско в 27 матчах нынешнего сезона за клуб и сборную забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

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