Фабио Капелло: мода на владение мячом — абсолютная скука. Это смерть футбола!

Бывший главный тренер сборных России и Англии Фабио Капелло поделился мнением о чемпионате мира, который завершился в Катаре.

«Игроки подошли к турниру со всей свежестью в идеальное время сезона. Это сделало матчи трудными для всех, даже для хороших команд. Другое, что меня впечатлило, — это компактность команд: практически ни одна из них не играла с высокой линией защиты. Закончилось ли мода на постоянное владение мячом? Да, и слава богу! Это была смерть футбола, абсолютная скука. Чтобы играть в вертикальный футбол, нужно мужество.

Почему на турнире было мало голов из-за пределов штрафной? Забивать издалека нелегко с закрытыми зонами. А про возможности и думать не надо — либо у тебя есть навык удара, либо его нет», — приводит слова Капелло Corriere della Sera.

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