Sport.es: «МЮ» уверен в подписании Френки де Йонга. Клуб не волнуют слова Лапорты

Английский «Манчестер Юнайтед» уверен в подписании полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport.es.
По сведениям источника, в английском клубе считают, что слова президента «Барселоны» Жоана Лапорты о футболисте, где он его расхваливал — всего лишь попытка поднять трансферную стоимость.
Манкунианцы пытались оформить покупку 25-летнего игрока ещё прошлым летом, однако трансфер так и не состоялся. Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг выражает уверенность, что голландец сможет добавить средней линии его команды креатива. Сообщается также, что сам футболист, несмотря на его заявления о желании остаться в стане каталонцев, не против вновь поработать под руководством этого специалиста, с которым он знаком ещё с тех времён, когда был игроком «Аякса».
В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 14 встречах за «Барселону», в которых забил пять голов и отдал столько же голевых передач.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:
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