«Оренбург» выкупит Хотулёва у «Зенита» за 30 млн рублей

В ближайшее время «Оренбург» выкупит у «Зенита» защитника Данилу Хотулёва.

Сейчас 20-летний Хотулев находится в «Оренбурге» в аренде. Права на футболиста принадлежат «Зениту». «Оренбург» в ближайшее время намерен закрыть вопрос по выкупу Хотулева у «Зенита». Трансфер обойдётся оренбургскому клубу примерно в 30 млн рублей, сообщает РБ «Спорт».



Хотулёв является воспитанником «Зенита» и тольяттинской академии имени Коноплева. За «Оренбург» защитник играет с февраля 2022 года. В текущем сезоне футболист сыграл 10 матчей за команду в чемпионате России и две игры — в Кубке страны.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Оренбург» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, набрав 25 очков в 17 турах.